Zerowy VAT na żywność już za chwilę. Jest nieformalna zgoda KE

18 min. temu

Już oni dobrze wiedzą co się świeci. Czekają nas drastyczne podwyżki cen żywności. Obnizka watu złagodzi je tylko troche,ale podwyżki i tak przebiją wat. Proste. tak naprawdę dostaniemy po kieszeni. Zerowy wat to nie obniżki !!! Pewnie betonowy elektorat to kupi hahahaha