Zmiany w podatkach. Konieczne mapy drogowe

- To również życzenie urzędników Mi­nisterstwa Finansów, by prawo było stabil­ne i przewidywalne. Jednocześnie mają oni do czynienia z ciągłą zmianą, np. wybuch pandemii zmusił ich do działań, których w żaden sposób nie można było z góry przewidzieć. Każdego dnia są bombardo­wani z poszczególnych branż dziesiątkami zapytań, postulatów, dezyderatów itp. Jeśli inicjują zmiany w przepisach, to starają się, by były one wynikiem kompromisu i wywa­żenia różnych racji - tłumaczył Łożykowski.