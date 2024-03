Zmiany w podatku Belki. Minister ujawnia szczegóły

kok 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Podatek belki to jest niby podatek od zyski jaki zarobiłeś na swoim kapitale w pieniądzu, to nie powinien on być w ogóle pobierany od roku 2021, dlatego, że wszyscy posiadający kapitał w pieniądzu- oszczędności stracili, ze względu na niskie oprocentowania w banku w stosunku do inflacji, ekonomiści oceniają około 30 procent. Jak można pobierać podatek belki od straty. Za ostatnie trzy lata podatek belki powinien zostać zwrócony oszczędzającym, bo był nie słusznie pobierany. Nie może być tak, że ci posiadają kapitał w pieniądzu pomimo strat są obciążani, a kredytobiorcy pomimo wzrostu ich kapitału trwałego/ wartości nieruchomości przyznawane mają ulgi.