Czym jest podatek Belki?

Pojęcie podatku Belki dotyczy podatku od zysków i dochodów kapitałowych i jest to zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Określenie wzięło się z tego, że po raz pierwszy został on wprowadzony w 2002 roku, za czasów, kiedy ministrem finansów w Radzie Ministrów w rządzie Leszka Millera był Marek Belka. Wszelkie regulacje dotyczące naliczania podatku Belki znalazły się w art. 30a i 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co obejmuje podatek Belki?

Ile wynosi podatek Belki?

W momencie wprowadzenia w życie podatku od zysków kapitałowych i w ciągu kilku kolejnych lat naliczany był on w wysokości 20 proc. Później w 2004 roku jego wartość uległa zmianie i na mocy znowelizowanych przepisów obniżono go do poziomu 19 proc. wypracowanego przez podatnika zysku.

Podstawą opodatkowania podatkiem Belki jest Twój zysk np. z lokaty czy z konta oszczędnościowego. Jeśli depozyt był założony na rok, kapitalizacja realizowana jest na koniec okresu jej trwania, a odsetki wynoszą 10 proc., to przy lokacie na 10 000 zł Twój zysk przed opodatkowaniem wyniesie 1000 zł. Po odliczeniu 19 proc. podatku Belki do Twojej kieszeni trafi 810 zł.

Kto musi zapłacić podatek Belki?

Nie musisz samodzielnie obliczać i odprowadzać do urzędu skarbowego podatku do zysków kapitałowych, jeśli oszczędzasz na lokatach czy na kontach oszczędnościowych. Wtedy obowiązek ten przejmuje bank. Będziesz musiał sam rozliczyć podatek Belki z urzędem skarbowym, jeśli samodzielnie inwestujesz na giełdzie papierów wartościowych .

Kiedy nie trzeba płacić podatku Belki?

Istnieje niewiele przypadków, w których pomimo wypracowania zysku nie trzeba płacić podatku Belki. Jeszcze przed 2012 rokiem było to możliwe za pośrednictwem lokat jednodniowych, z uwagi na sposób zaokrąglania odsetek do pełnych złotych. Natomiast dziś jedynie za sprawą indywidualnych kont emerytalnych można pomnażać oszczędności bez podatku Belki. Zwolnieniu z opodatkowania podlegają tylko kwoty ograniczone limitem rocznych wpłat, a przy tym musisz poczekać do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego, by móc wypłacić zyski wraz ze swoimi wpłatami z IKE bez podatku Belki.