Zwrot podatku. Wcześniejsze rozliczenie go nie przyśpieszy

W ubiegłym roku system e-PIT nie obowiązywał przedsiębiorców - zauważa dziennik. Musieli oni czekać na rozliczenie przez urzędników, ale sami wypełnić i złożyć deklarację wcześniej uzyskując szybszy zwrot. W tym roku to już nie zadziała.

Mimo że rząd deklarował wciągnięcie przedsiębiorców pod system e-deklaracji, ci jeszcze będą musieli poczekać na to rozwiązanie. Nie zmienia to faktu, że na wcześniejszy zwrot nie mają co liczyć.