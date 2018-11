Afera KNF. "Był zabity psychicznie". Kluczowego dnia Gawkowski widział Marka Ch. w Singapurze

- Widziałem, jak siedział z boku, w rogu, zmęczony, przytłumiony i jak wsiadał do samolotu zabity psychicznie - tak według słów Krzysztofa Gawkowskiego zachowywał się Marek Ch. na lotnisku w Singapurze w dniu, kiedy ukazał się artykuł "Gazety Wyborczej" o rozmowie między nim a Ryszardem Czarneckim. Gawkowski w programie "Polityka na gorąco" mówił, że był w tym samym czasie co Ch. na lotnisku w Singapurze i że leciał do Polski tym samym samolotem co on.