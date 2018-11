Petru składa wniosek do prokuratury ws. afery KNF. Chce upublicznienia zeznań

”Złożyłem dziś wniosek do Prokuratora Generalnego o zniesienie klauzuli tajności zeznań byłego przewodniczącego KNF, Pana Marka Ch. Nie pozwolimy zamieść afery KNF pod dywan! To dotyczy bezpieczeństwa sektora bankowego i finansów Polaków” - czytamy na profilu polityka.

Przypomnijmy, były szef Komisji Nadzoru Finansowego usłyszał już zarzuty korupcyjne. Ale to nie koniec jego kłopotów. Jak już pisaliśmy w środę w money.pl , po przesłuchaniu Marka Ch. prokuratura zdecydowała się wystąpić do sądu o areszt dla byłego urzędnika.

Prokuratura chce dla Marka Ch. dwóch miesięcy aresztu. Ten nie zgadza się z zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę. We wtorek śledczy przerwali przesłuchanie byłego prezesa KNF dopiero po 22. i kontynuowała je w środę. Same wtorkowe zeznania, których ujawnienia żąda Petru zajmują 35 stron. W środę dołączą do nich kolejne.