Dworczyk: Czarnecki jest stroną w sprawie. Jego rolę trzeba wyjaśnić

W odniesieniu do opublikowanych nagrań z rozmów Czarneckiego z byłym już szefem KNF Markiem Chrzanowskim, Dworczyk powiedział, że "trudno oprzeć się wrażeniu, że przekazywanie na raty materiału ma cel medialno-polityczny".

W trakcie poniedziałkowej rozmowy w Polsat News szef KPRM Michał Dworczyk był dopytywany o to, czego spodziewa się po przesłuchaniu Czarneckiego przez katowicką prokuraturę.

- Spodziewam się, że prokuratura będzie rzetelnie i sprawnie prowadziła to śledztwo – odparł Dworczyk. I przypomniał, że śledztwo objął nadzorem Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny w jednym.

- To jest zdumiewające czemu nagranie, które istnieje od marca, pojawia się akurat w tym momencie. Czemu dowiadujemy się, że ma to być swojego rodzaju serial i mogą być ujawnione kolejne nagrania - dodał Dworczyk, odpowiadając na pytanie co zrobi PiS, jeśli będą pojawiać się kolejne nagrania.