Afera KNF. Nowe wątki na taśmach z 28 marca

Sprawa nacisków na audytora badającego sprawozdanie Getin Noble Banku, połączenia dwóch banków kontrolowanych przez Leszka Czarneckiego, kwestia tzw. planu Zdzisława oraz ustawy frankowej – to nowe tematy, które pojawiły się aferze KNF.

Do pełnego zapisu nagrania audio z rozmów Leszka Czarneckiego z szefem KNF Markiem Chrzanowskim dotarł Dziennik Gazeta Prawna . Nagranie rzuca nowe światło na stenogram, opublikowany przez Gazetę Wyborczą powstały z taśmy z 28 marca.

Na światło dzienne wychodzą nowe wątki. Choćby sprawa nacisków na biegłego rewidenta Arkadiusza Krasowskiego, który badał sprawozdanie Getin Noble Banku. Czarnecki informuje szefa KNF, że audytor jest przekonany, że "jemu personalnie pan Sokal groził wiele razy, on nie wie co ma zrobić, i że on musi realizować polecenia pana Sokala, bo inaczej nie będzie współpracował z urzędem". Chrzanowski zostaje poproszony przez Czarneckiego, aby szef KNF spotkał się z audytorem. Mówi o stanie przedzawałowym u rewidenta.