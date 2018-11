Jarosław Gowin dla money.pl: Nie mam w gabinecie szumideł. Wicepremier nie ufa Czarneckiemu

- Nie mam w gabinecie żadnych szumideł - mówi w rozmowie z money.pl wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Wicepremier zapewnia, że sprawę KNF służby wyjaśnią do końca, bo "to test dla Polski". W rozmowie mówi o wiarygodności Czarneckiego i urzędzie pracy w Komisji Nadzoru Finansowego.

- Tego typu przyrządy powinny być na zewnątrz budynku. To budynki powinny być chronione przed posłuchem. Wewnątrz wszystko powinno być transparentne. Nigdy nie powinno dojść do takiej rozmowy. Prywatna rozmowa w cztery oczy nadzorowanego z nadzorcą systemu bankowego, to już samo w sobie jest naruszeniem standardów - mówi w money.pl wicepremier Jarosław Gowin.