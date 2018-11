Minister Ardanowski nie chce komisji ds. KNF. "To zabijanie muchy cepem"

W Radiu Wnet pytano ministra rolnictwa, czy uda się przeforsować pomysł powołania takiej komisji - Nie, nie uda się oczywiście przeforsować. Mamy większość w Sejmie. Komisja jest wtedy, kiedy prokuratura jest bezradna. Tak jak w przypadku Amber Gold - prokuratorzy właściwie pokazali, że oni nie mają wpływu na to, co się dzieje - dopowiedział Ardanowski.

- Jeżeli by się okazało, że prokuratorzy sobie nie radzą, nie mają dostępu do informacji, jest zmowa milczenia, parasol ochronny, to wtedy komisja jest jak najbardziej zasadna, natomiast tu ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie ma żadnego parasola ochronnego. Jest to chęć wypalenia gorącym żelazem i wyjaśnienia do końca, co się tutaj wydarzyło - dodawał również szef resortu rolnictwa.