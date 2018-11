Marek Belka o KNF. "Zauważono niedostateczną niezależność"

Po ostatnich konsultacjach Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazywał na "konieczność wzmocnienia niezależności KNF" - mówi Marek Belka. I nie ma wątpliwości, co to oznacza w języku bankowej dyplomacji.

- W języku MFW oznacza to po prostu, że zauważono niedostateczną niezależność - mówił były prezes NBP we wtorkowej wieczornej rozmowie w TVN24.

Fundusz zauważył też, że KNF powinna być chroniona przed nadmiernym wpływem politycznym. - Co obecnie nie jest spełnione, gdyż 4 z 8 stanowisk w KNF są w rękach rządu - uznał MFW. Zalecane przez Fundusz zmiany powinny też zapewnić, by "KNF miała właściwe zasoby, by wypełniać swój mandat".