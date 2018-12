Konferencja NBP nie dla wszystkich. Nie weszli dziennikarze "Gazety Wyborczej" oraz money.pl

Do sprawy prezes NBP Adam Glapiński odniósł się podczas konferencji, transmitowanej w internecie. - Możemy dostawić parę krzeseł - żartował .

Kilka dni temu prezes NBP skierował wniosek do sądu o ws. tymczasowego usunięcia materiałów prasowych związanych z aferą KNF. Żądania dotyczą tekstów "Wyborczej" i "Newsweeka".

Przypomnijmy - to "GW" jako pierwsza opisała rozmowy multimilionera Leszka Czarneckiego z byłym już szefem KNF Markiem Chrzanowskim podczas których padła propozycja korupcyjna. To właśnie po publikacji "GW" Chrzanowski podał się do dymisji. Prokuratura wszczęła śledztwo, w wyniku którego Chrzanowski ma postawiony zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez inną osobę. Przebywa w areszcie.