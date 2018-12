Podpadli SKOK-om, wylecieli z pracy. Kolejna odsłona afery KNF

I wskazuje na 33. stronę raportu. Jest tam informacja, że aż 78 proc. pieniędzy, którymi dysponują SKOK-i (depozyty klientów), jest ulokowanych w kasach wykazujących straty. To ogromny wzrost w stosunku do poprzednich okresów, bo jeszcze w marcu było to 9,5 proc. – To znaczy, że kryzys systemu mógł dotknąć nawet największych kas – wyjaśnia informator "GW".