Prezydent Andrzej Duda nie będzie unikał ewentualnego przesłuchania ws. KNF. Dera: na pewno się stawi przed każdym prokuratorem

Pytany przez Joannę Komolkę, czy Andrzej Duda nadal ma zaufanie do swojego przedstawiciela w KNF Zdzisława Sokala, zapewnił że tak i nie ma przesłanek do jego odwołania.

– Tak, nic się nie zmieniło. Pan prezydent rozmawiał z panem Sokalem, to była rozmowa w cztery oczy, został poinformowany o tym, jakie działania on podejmuje – podkreśla Dera. Przypomniał, że jest on jednocześnie szefem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który wkracza w odpowiednich sytuacjach i wypłaca pieniądze w sytuacji upadku banku.

Dopytywany o kolejne taśmy, które jutro mają trafić do prokuratury, a z których według Romana Giertycha ma wynikać, że przedstawicie urzędu państwowego potwierdzają, że wiedzą o tzw. „Planie Zdzisława” – przejęcia banku za złotówkę stwierdził, że powinna to wyjaśnić prokuratura.

- Mój przedstawiciel konsultował ze mną swoje działania, zalecałem mu daleko idącą ostrożność. Co dla mnie oznaczało przede wszystkim dbanie o interesy ludzi, którzy mają w tych bankach depozyty. To jest dla mnie najistotniejsze. Akcjonariusze, pan Czarnecki oczywiście, ale przede wszyscy ci, którzy zaufali w tych bankach złożyli swoje pieniądze. Jestem przekonany, że pan Zdzisław Sokal w taki właśnie sposób działał. A to, co próbuje mu się zarzucać, czyli chęć działania zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, to tylko potwierdza - stwierdził prezydent.