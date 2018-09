Fintechy szansą na rozwój Polski. "Nie brakuje jednak barier"

- Mamy się czym pochwalić, gdy mowa o branży fintech - mówi w rozmowie z money.pl Ewa Wernerowicz, przez Vivus. Zwraca jednak uwagę na gorsze wyniki finansowe branży w 2017 roku i bariery w rozwoju. A tych wciąż jest wiele.

- Fintechy, czyli firmy z pogranicza nowych technologii i finansów są szansą na szybszy rozwój Polski - przekonuje w rozmowie z money.pl Ewa Wernerowicz, prezes Vivus. Z prezes Wernerowicz rozmawialiśmy podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój.

Prezes Vivus nie ma wątpliwości, że Polska wyprzedza Zachód pod względem bankowości. - W Polsce w tej chwili niesamowitymi fintechami są po prostu banki. Jesteśmy światową czołówką pod tym względem. To atut i pewne utrudnienie dla części firm, bo nie ma na rynku zbyt wiele miejsca do rozwoju - wyjaśnia. - Nie zmienia to faktu, że fintechy w Polsce są i są bardzo silne. Główne dwa nurty to pożyczki internetowe oraz systemy płatności i kantory internetowe - mówi.

Zwraca jednak uwagę, że z optymizmem należy się wstrzymywać do momentu, aż firmy okrzepną na rynku. Dlaczego? Bo ubiegłoroczne wyniki finansowe były dalekie od idealnych. - Można powiedzieć wprost, że branża nie odniosła sukcesu w 2017 roku. Trudno jednak ocenić, czy to po prostu pewien etap w rozwoju większości przedsiębiorstw tego segmentu, czy problem. Z odpowiedzią na to pytanie trzeba się wstrzymać - tłumaczy.

Prezes Wernerowicz dodaje jednak, że już dziś widać, ile dobrego na rynku zrobiły małe firmy. - Spora część rozwiązań na przykład z branży pożyczek internetowych trafiła do banków. To właśnie od mniejszych firm duże instytucje nauczyły się wykorzystywać bankowość internetową do kredytów czy rat. Nie mam wątpliwości, że banki przejmą jeszcze sporo rozwiązań, które wygeneruje fintech - mówi.

Co ogranicza polską branżę fintech? Zdaniem prezes Vivus to głównie problemy z finansowaniem. - W Polsce finansowanie jest faktycznie dużym problemem. Na świecie większość nowych przedsiębiorstw jest finansowana ze środków zewnętrznych, jako venture capital. W Polsce VC stanowią źródło zaledwie 25 proc. środków. To kolosalna różnica. Większość nowych przedsiębiorstw jest zakładana wyłącznie ze środków pomysłodawców - mówi Wernerowicz. A to oznacza, że mało który biznes na początku drogi dysponuje kapitałem niezbędnym do dynamicznego rozwoju. Bardzo często brak finansowania oznacza zastój.

Inny problem? Regulacje i niepewność zmian w prawie. - Regulacje dotyczące finansów są skomplikowane. Młode firmy nie powstają od razu jako korporacje z odpowiednimi środkami na obsługę prawną. To jest istotna bariera, ale to bariera charakterystyczna dla tej branży. Problemem jest często niepewność i zmienność przepisów, na przykład podatkowych - wyjaśnia Wernerowicz. - Przedsiębiorca musi mieć pewność, że w najbliższej przyszłości może swobodnie i bezpiecznie działać - dodaje.

Wernerowicz zwraca jednak uwagę, że w ostatnim czasie polska Komisja Nadzoru Finansowego aktywnie działa na rzeczy rozwoju fintechów. - KNF jest otwarty na pomysły, dzieli się wiedzą, daje możliwość testowania rozwiązań. To duża zmiana w polskim nadzorze finansowym i to bardzo dobra zmiana - mówi prezes Vivus.

