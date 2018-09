Inauguracja XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wicepremier Szydło: "Będzie się dużo mówiło o Trójmorzu"

Fot. money.pl Inauguracja XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy

Projekt Międzymorza, kierunki rozwoju europejskich krajów i rola państw narodowych w europejskiej wspólnocie - to najważniejsze tematy podkreślone podczas inauguracji XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Wicepremier Beata Szydło zwróciła uwagę na rolę koncepcji Trójmorza, wicepremier Ukrainy podkreślił proeuropejski kierunek jego kraju w polityce i rozwoju gospodarczym. Z kolei wicepremier Bułgarii wyjaśniał, na co trzeba zwrócić uwagę, by młodzi ludzie wracali z emigracji.

Sesja plenarna pod hasłem 'Między gospodarką a polityką. Europa w poszukiwaniu recept na wzrost społeczny i gospodarczy" zapoczątkowała XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy.

Gości jako pierwszy przywitał gospodarz - marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa. Podkreślił długoletnią już tradycję wydarzenia.

- Początek września wielu osobom w Polsce i nas świecie niezmiennie kojarzy się z Forum Ekonomicznym w Krynicy - przekonywał marszałek. Krupa przypomniał też tegoroczne hasło przewodnie imprezy, czyli "Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów?".

Wokół tego pytania toczyła się też pierwsza sesja plenarna Forum, w której wzięli udział: wicepremier Beata Szydło, wicepremier ds. polityki gospodarczej i demograficznej Bułgarii Valeri Simeonov, wicepremier, minister rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy Stepan Kubiw, William Ribaudo z Deloitte & Touche, Reinier Schlatmann - CEO of Philips Central and Eastern Europe oraz członek executive committee retail innogy SE, prezes zarządu, innogy Polska Filip Thon.

Rozwój koncepcji Trójmorza

Polska wicepremier Beata Szydło zwróciła uwagę na współpracę państw Europy Środkowej i Wschodniej w ramach koncepcji Trójmorza. Zwróciła uwagę, że to projekt już daleko wykraczającą poza wymiar jedynie polityczny.

- Projekt Międzymorza stał się nie tylko projektem politycznym, w kontekście bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa regionu. Pojawiły się kolejne pomysły i projekty i na ten temat będzie się w Krynicy dużo mówiło - zdradziła wicepremier.

Jako przykład realnego projektu inwestycyjnego w ramach Międzymorza, Szydło wymieniła m.in. realizację drogowej trasy Via Carpatia. - Po trzech latach mamy efekty, które są unaocznione - przekonywała wicepremier.

Rozwój gospodarczy Ukrainy

Wicepremier, minister rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy Stepan Kubiw podkreślił, że Ukraina chce również uczestniczyć w idei Międzymorza. "Razem jesteśmy silniejsi" - mówił Kubiw.

Zaznaczył też, że jego kraj "obrał wektor europejski i NATO-wski". Przypomniał, że kluczowym momentem w tym kierunku były wydarzenia na Majdanie.

Wicepremier Ukrainy zwrócił uwagę, że jego kraj stara się gospodarczo zmierzać w stronę Europy.

- Ukraina dzisiaj ma wzrost PKB w okresie wojny, rosyjskiej agresji, na poziomie 3,6 proc. - wyliczył Kubiw. Podkreślił, że Ukraina przeznacza 5 proc. PKB na konflikt na wschodzie kraju. Jak to określił "to cena powstrzymania rosyjskiego agresora".

Podkreślił, że okupowany obwód doniecki stanowił 25 proc. gospodarki całego kraju. Przekonywał także, że wojna na Ukrainie to wyzwanie dla całej Europy i świata. W jego ocenie Ukraina jest gwarancją zatrzymania drugiej armii na świecie.

Emigracja i rozwój gospodarczy

Wicepremier ds. polityki Gospodarczej i Demograficznej Bułgarii Valeri Simeonov zwrócił z kolei uwagę na problem emigracji. Wskazał kierunki, jakie powinny obrać takie kraje jak Polska czy Bułgaria, by powstrzymać odpływ ludzi.

Przekonywał, że jego państwo stawia na branżę IT. Wyliczał, że ok. 40 tys. osób pracuje w tym sektorze i są to przede wszystkim młode osoby, które mogą liczyć na dobre zarobki.

Przyznał, że statystyki pokazują, że do Bułgarii wracają emigranci, którzy wyjechali w latach 90. i jeżeli ten trend się utrzyma, liczba osób powracających zrówna się z liczbą wyjeżdżających. W jego ocenie kluczowy musi być tu stały wzrost wynagrodzeń.

Pozostali uczestnicy panelu wskazali branże, które mogą zapewnić rozwój krajom Europy Wschodniej - to m.in. wspomniany przez premiera Bułgarii sektor IT oraz elektromobilność.

Eksperci jako klucz do sukcesu wskazali współpracę państwa i biznesu. Do tej kwestii odniosła się też wicepremier Beata Szydło.

- Potrzebujemy dużych firm, które będą w Polsce wykorzystywały swój potencjał, ale chcielibyśmy, aby te firmy rozumiały, że będąc w Polsce, chcemy wykorzystać nasze walory - żeby pracownicy byli traktowani na takich zasadach jak w innych krajach i by wykorzystywano polskie produkty do produkcji - zaznaczyła wicepremier.

Sesja plenarna pod hasłem: "Między gospodarką a polityką. Europa w poszukiwaniu recept na wzrost społeczny i gospodarczy" rozpoczęła cykl 180 paneli, debat i wykładów na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Przez trzy dni przewinie się ponad 4 tys. gości.

