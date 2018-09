Rząd dopłaci do wymiany pieca i ocieplenia domu. "Koszty ogrzewania będą niższe"

Dopłaty do wymiany pieców i termomodernizacji domów - to pomysł rząd na walkę ze smogiem. Minister środowiska w rozmowie z money.pl wyjaśnia w jaki sposób zamierza przekonać Polaków do przestawienia się na czyste, ale droższe paliwa.



To nie fabryki i samochody odpowiadają za smog w najmniejszych miejscowościach. Jak wynika z badań Banku Światowego, 50 proc. odpowiedzialności spada na domy opalane tradycyjnym paliwem – np. węglem. - Niestety palony jest nie tylko węgiel, ale wszystko – zarówno to, co się da i czego się nie da - mówi w rozmowie z money.pl Henryk Kowalczyk, minister środowiska.

By walczyć z praktyką zatruwania powietrza, rząd w ciągu najbliższych w ramach programu Czyste Powietrze 10 lat wyda ponad 100 mld zł, które będą mogły trafić w formie dopłat do wymiany pieców i termomodernizacji domów. Szef resortu środowiska zapewnia, że choć po takiej wymianie trzeba będzie kupować droższe paliwa, to "sumarycznie koszty ogrzewania będą niższe”, dzięki zmniejszeniu zużycia.

