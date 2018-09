Sztuczna inteligencja trafia pod strzechy. Coraz więcej firm korzysta z nowoczesnych rozwiązań

45 proc. firm w Polsce deklaruje, że wdrożyło jakieś rozwiązanie związane ze sztuczną inteligencją. Odsetek ten jest i prawdopodobnie będzie z roku na rok coraz wyższy. Rozwój AI w naszym kraju i na świecie był tematem debaty podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Goście panelu dyskusyjnego pod hasłem "AI Out in the Open. Sztuczna inteligencja w służbie człowiekowi, a nie przeciwko niemu" rozmawiali m.in. o narodowej strategii rozwoju sztucznej inteligencji.

W dyskusji udział wzięli: minister cyfryzacji Marek Zagórski, CEO of Bohr Technology Witold Kowalczyk, adiunkt Akademii Leona Koźmińskiego Aleksandra Przegalińska-Skierkowska oraz prezes PZU Lab Tomasz Huś.

W Polsce nie gorzej niż na Zachodzie

CEO of Bohr Technology Witold Kowalczyk podkreślił podczas debaty, że odsetek firm, które wprowadzają rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją, jest na podobnym poziomie, jak w Europie Zachodniej czy Ameryce Północnej.

- Wszystko zależy od profilu firm. W sektorze finansowym widzimy bardzo dużo innowacji - wyjaśniał Kowalczyk. W jego ocenie poziom AI w polskim sektorze finansowym jest wyższy niż chociażby w Kanadzie. Zwrócił uwagę, że w naszym kraju potrzebne są jednak jeszcze większe projekty badawczo-rozwojowe.

Prezes PZU Lab Tomasz Huś zaznaczył z kolei, że dużo mówi się u nas o sztucznej inteligencji, ale brakuje całościowego podejścia.

- Trzeba zrozumieć swoje potrzeby biznesowe, jaka jest dostępna technologia i jak osiągnąć ten cel, który zakładamy - wyjaśniał Tomasz Huś.

Przyznał przy tym, że coraz więcej firm o tym myśli i coraz więcej stara się wdrażać nowoczesne rozwiązania. Odniósł się przy tym do PZU oraz całej branży ubezpieczeniowej i bankowej.

- Te projekty się dzieją. Wyniki są obiecujące, natomiast myślę, że trzeba będzie jeszcze poczekać ok. pół roku, może rok, zanim zaczniemy widzieć efekty. One zaczną wypływać na powierzchnię. Zacznie się o nich mówić - już nie o tym, że chcemy, ale raczej: "zobaczcie jak zadziałało" - prognozował prezes PZU Lab.

Korzyści dla biznesu

Uczestnicy dyskusji uznali, że rozwiązania z sektora sztucznej inteligencji są korzystne dla firm chociażby ze względów wizerunkowych, ale nie tylko.

- Podstawowym benefitem jest wzrost produktywności, spadek kosztów, wzrost przychodów. To jest główny cel - tłumaczył Tomasz Huś.

Prezes PZU Lab przekonywał, że aby firma mogła skutecznie wdrażać sztuczną inteligencję, muszą być w niej osoby, które dobrze rozumieją tę nową technologię oraz specyfikę swojego biznesu.

Narodowa strategia

Tematem dyskusji była również kwestia utworzenia narodowej strategii na rzecz sztucznej inteligencji. Jak podkreślał minister cyfryzacji Marek Zagórski, ma to być próba zdefiniowania zadań, które stoją w tej dziedzinie przed administracją i biznesem.

- Być może na jesieni dojdziemy do jej skonkretyzowania w kilku obszarach - zdradził minister Zagórski.

Szef resortu cyfryzacji podkreślił, że należy zdefiniować w jaki sposób wspierać badania i naukę.

- Chcemy szukać specyficznych dla polskiej gospodarki obszarów, gdzie sztuczna inteligencja będzie miała łatwiejsze zastosowanie. Na przykład w przemyśle motoryzacyjnym poszczególne nasze firmy, poszczególne start-upy zdobędą sobie jakąś pozycję, ale globalnie raczej przegramy z tymi gospodarkami, których jest to przemysł dominujący. Natomiast mamy branże, w których jesteśmy absolutnym liderem: sadownictwo, drobiarstwo, meblarstwo. Jeżeli jakakolwiek firma myśli, żeby przygotować rozwiązania pod potrzeby tych branż, to tak czy inaczej przyjdzie do Polski - tłumaczył Zagórski.

Minister podkreślił, że w tych branżach Polacy powinni szukać rozwiązań z zakresu AI. W jego ocenie ważne są też zastosowania w branży finansowej, administracji i w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Jak AI zmieni rynek pracy?

Uczestnicy debaty pokusili się także o prognozy na temat tego, jak sztuczna inteligencja może zmienić strukturę zatrudnienia na rynku pracy.

Jak ocenił Tomasz Huś, AI spowoduje, że pewne umiejętności, kompetencje staną się zbędne albo mniej potrzebne, ale w ich miejsce pojawią się inne. Podkreślił przy tym, że ważne jest, by te nowe kompetencje były tworzone także w Polsce.

- Jeżeli nie będziemy mieli strategii i nie będzie ona nastawiona na budowanie kompetencji wewnątrz kraju i wewnętrznych rozwiązań, to może się okazać, że my jako kraj będziemy mieli problem społeczny z wdrożeniem sztucznej inteligencji i będzie on bardzo poważny - prognozował prezes PZU Lab.

