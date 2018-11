Finansowanie dla innowacyjnych firm technologicznych. BGK "szyje je na miarę"

Finansowanie "szyte na miarę" to propozycja Banku Gospodarstwa Krajowego skierowana do spółek, które wprowadziły już na rynek produkt, ale dla dalszego rozwoju potrzebują finansowania wyższego niż 6 mln zł. Dla tych, które dopiero szukają swojej rynkowej szansy, rozwiązaniem może być partnerski program realizowany przez BGK z Izraelem.

- Przede wszystkim jesteśmy bankiem, a więc udzielamy wsparcia dłużnego, które wymaga zdolności spłaty i to terminowej - zastrzega na początku rozmowy z money.pl Adam Kostrzewa, dyrektor ds. sektora TMT i Innowacji wBanku Gospodarstwa Krajowego. Z tego względu finansowanie na poziomie do 6 mln zł skierowane jest przede wszystkim do spółek prowadzących sprzedaż produktu i mogących się pochwalić obrotami oraz historią kredytową.