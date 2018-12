"Komisja Nadzoru Finansowego działa normalnie". KNF odsłania karty w sprawie piaskownicy regulacyjnej

Jak zapewnia Artur Granicki z Komisji Nadzoru Finansowego - urząd działa normalnie, wszystkie projekty są realizowane na bieżąco. To oznacza, że ostatnie trudnie tygodnie i zawirowania oraz aresz poprzedniego przewodniczącego nie wpłynął negatywnie na KNF. Granicki zaznacza, że w ostatnim czasie doszło do kilku krótkich spotkań nowego przewodniczącego KNF z pracownikami.

KNF kończy właśnie projekt stworzenia w Polsce "piaskownicy regulacyjnej". To rozwiązanie, które pozwala nowym firmom - spółkom fintechowym - testować rozwiązania na ograniczonej grupie odbiorców. Jednocześnie to czas na upewnienie się, że rozwiązanie jest zgodne z przepisami. Ewentualnie to czas, by zmienić przepisy, jeżeli te nie są dostatecznie dostosowane do szybko zmieniającej się rzeczywistości biznesowej. Takie rozwiązania istnieją m.in. w Wielkiej Brytanii czy Singapurze.