Mastercard i The Heart łączą siły. "To jedyna taka inicjatywa w Polsce i Europie Środkowej"

To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce i Europie Środkowej.

- Polska to ważny rynek dla Mastercard i coraz ważniejsze centrum innowacji w Europie - mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny firmy w Polsce. - Wspólnie z The Heart i zaproszonymi partnerami będziemy budować nowe spółki i otwierać dla nich światowe rynki - zaznacza.

- Jako firma technologiczna, która sama rozwija innowacyjne rozwiązania we współpracy ze startupami, rozumiemy, jak wiele korzyści rozwój młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw przynosi dużym korporacjom, jak i całej gospodarce - mówi Ciołkowski.

I właśnie dlatego obie firmy rozpoczynają współpracę. O planach poinformowały podczas Impact Fintech'18 w Łodzi. Harmonogram prac? W ciągu pierwszego roku działalności The Heart Ventures od podstaw ma powstać się pięć startupów. Będą one tworzyć innowacje na rynku ubezpieczeń, finansów czy e-commerce. Nowa koncepcja budowania startupów uzupełnia dotychczasowe działania The Heart i Mastercard, polegające na łączeniu sił startupów i korporacji w celu realizacji konkretnych projektów biznesowych, np. w obszarze fintech.

- Dziś innowacje rodzą się ze współpracy. Strategiczne partnerstwo z Mastercard daje The Heart Ventures dostęp do unikalnej wiedzy i możliwość tworzenia rozwiązań, które mają globalny potencjał. Działając razem jesteśmy w stanie kompleksowo wesprzeć korporacje, które próbują transformować swój biznes i w zwinny sposób rozwijać nowe przedsięwzięcia - komentuje Tomasz Rudolf, prezes The Heart.

Idea programu

The Heart to korporacyjne centrum innowacji. Wykorzystując technologie tworzone przez startupy, współtworzy z dużymi firmami nowe biznesy i produkty. W skrócie: łączy pomysły młodych spółek z potrzebami i kapitałem dużych polskich korporacji. - The Heart Warsaw to miejsce unikalne w tej części Europy, wspierające najlepsze, gotowe do międzynarodowej ekspansji startupy - zaznacza Tomasz Rudolf. Centrum zaczęło działać w połowie 2016 roku.

W ramach nowego projektu The Heart będzie ściśle współpracować z Mastercard Labs. W ten sposób firmy wspólnie wykorzystają technologie rozwijane w tej chwili w 10 miejscach na całym świecie, gdzie działają jednostki badawcze Mastercard. W Polsce te rozwiązania będą testowane i przekuwane w działający biznes.

Piaskownica regulacyjna

Inwestycja w The Heart Ventures jest kolejnym działaniem Mastercard w Polsce, zmierzające do rozwijania innowacyjnych startupów.

The Heart wspólnie z Mastercard będzie operatorem piaskownicy regulacyjnej, którą tworzy Komisja Nadzoru Finansowego. W ten sposób zarówno KNF, jak i operatorzy będą wspierać młode spółki podczas testowania nowych technologii, wchodzenia na rynek i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń na działanie w Polsce.

KNF chce aktywne wspierać młode spółki technologiczne we wchodzeniu na rynek usług finansowych. Do tej pory piaskownice regulacyjne działały tylko w Singapurze, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Australii. Teraz czas na Polskę, która jest pierwszym krajem w kontynentalnej Europie, gdzie rozwiązanie takie jest wdrażane. Problemy z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń to według polskich startupów jedna z głównych barier rozwoju. Zanim startupy uzyskają odpowiednią skalę finansowania, zagraniczna konkurencja może po prostu przejąć rynek.

The Heart w tym tandemie będzie operatorem piaskownicy odpowiedzialnym za zarządzanie procesem testowania rozwiązań, tworząc odpowiednie warunki dla udziału fintechów w programie. Z kolei Mastercard dostarczy środowisko testowe.

- Rolą Mastercard w tym wyjątkowym na skalę światową przedsięwzięciu, będzie dostarczenie infrastruktury testowej w dwóch wymiarach. Pierwszy to realizacja transakcji płatniczych oraz wydawnictwo kart płatniczych. Mastercard zapewni również merytoryczne wsparcie eksperckie w obszarze kwalifikacji fintechów do piaskownicy oraz doradztwo w dalszych fazach projektów - podkreśla Aleksander Naganowski, dyrektor ds. rozwoju nowego biznesu w Mastercard.

