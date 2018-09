Orlen stawia ładowarki do aut elektrycznych, ale na nich nie zarobi. "To rozpoznanie bojem"

- To jest pilotażowy projekt - mówi o pierwszych 150 ładowarkach do aut elektrycznych, które pojawią się na stacjach paliw, dr Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen.

- To jest pilotażowy projekt, nie inwestycja, na której będziemy zarabiać. One pomogą nam przetestować rozwiązania, bo trzeba to robić w działaniu, nie na deskach kreślarskich - podkreśla Czyżewski i dodaje, że jednym z wyzwań jest zasilanie nowych ładowarek.

- Jedna silna ładowarka, a takie również będziemy stawiać, zużywają tyle prądu, co kilka domów mieszkalnych. Trzeba budować nowe transformatory i poradzić sobie z tym technologicznie. To takie "rozpoznanie bojem", ale 150 ładowarek, które się pojawi, pozwoli kierowcom aut elektrycznych przejechać Polskę wzdłuż i wszerz - dodaje główny ekonomista PKN Orlen.

