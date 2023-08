Awantura w PZU. Szukają poparcia u najważniejszych osób w państwie

Wewnątrz największego ubezpieczyciela w Polsce wrze. Pracownicy zrzeszeni w Międzyzakładowym Związku Zawodowym Grupy PZU "Jedność" domagają się podwyżek i poprawy warunków pracy. W liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera i lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego apelują o wsparcie w negocjacjach z pracodawcą.

"Jedność" to jeden z 13 związków działających w obu spółkach z Grupy: PZU SA i ZU Życie SA. W sumie zrzesza on 5,3 proc. pracowników z całej Grupy PZU, a siedzibę ma w Opolu. Związek ogłosili stan pogotowia i pięć postulatów.

Pracownicy listy piszą, chcą podwyżek

Ziemniewski twierdzi, że firma od jakiegoś czasu utrudnia jego Związkowi działalność poprzez: ograniczanie konsultacji i nieudzielanie informacji, do których Związkowcy są uprawnieni, lub wręcz kontestując ich uprawnienia. Na zastrzeżenia związkowców — dodaje Ziemniewski — zarządy spółek z Grupy PZU odpowiadają lakonicznie albo wcale.

We wspomnianym na początku tekstu liście do premiera i szefa PiS związkowcy informują, że niejednokrotnie interweniowali w swojej sprawie w Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP), którym kieruje Jacek Sasin . MAP kontroluje Grupę PZU, której ponad 34-procentowym udziałowcem jest Skarb Państwa. Jak dotąd związkowcy niczego jednak nie wskórali.

Zwróciliśmy się do biur prasowych: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) oraz MAP z prośbą o komentarz w tej sprawie. Do chwili publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Brak widełek płacowych i podwyżki widmo

W komentarzu dla money.pl Grupa PZU wyjaśnia, że zmiany w formie prawnej współpracy nastąpiły w 2022 roku wyłącznie w strukturach agentów wyłączonych — czyli we własnej sieci sprzedawców polis. Jak podkreśla spółka, zmiany wprowadzono po to, aby dopasować się do aktualnych warunków rynkowych.