Ceny polis OC spadły. Są najnowsze dane na temat wysokości składek na ubezpieczenie

Z opracowanego przez porównywarkę Punkta.pl raportu wynika, że przeciętnie najmniej za obowiązkową polisę OC w okresie od lipca do września br. zapłacili mieszkańcy województw: kujawsko-pomorskiego (562 zł), małopolskiego (565 zł), opolskiego (568 zł) i podkarpackiego (576 zł). Nie wszędzie jednak było tak tanio – najwyższe średnie sumy składek za ubezpieczenie OC odnotowano w: pomorskim (729 zł), dolnośląskim (674 zł) i mazowieckim (669 zł).

Polisa OC. Ile kosztuje składka na ubezpieczenie w 2021 roku?

W stosunku do drugiego kwartału 2021 roku, wartość średniej składki OC w kraju spadła o 12 zł – z 599 zł do 587 zł. Największe zmiany w cenach w tym okresie zaobserwowano w województwie łódzkim (z 615 zł na 581 zł – spadek o ponad 5 proc.), kujawsko-pomorskim oraz podkarpackim.

Średnia cena wzrosła za to w podlaskim (z 539 zł na 547 zł – wzrost o niemal 2 proc.) oraz opolskim. Stabilizację cen na Podlasiu widać w szerszym horyzoncie czasowym. Przeciętna wartość składki w tym województwie spadła o 2 proc. rok do roku – to najwolniejsze tempo w całym kraju. Największa przecena w tym czasie nastąpiła na Podkarpaciu (o 15 proc.).