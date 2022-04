Nasze smartfony to już nie tylko telefony, ale wielozadaniowe narzędzia, bez których trudno się obyć. Wraz z rozwijaniem funkcjonalności telefonów rośnie także ich cena. Koszt zakupu smartfona z wyższej półki to dziś wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Nic dziwnego, że wiele osób myśli o tym, by zabezpieczyć swój telefon w razie kradzieży, zbicia ekranu czy zalania. Co obejmuje ubezpieczenie telefonu i ile kosztuje?