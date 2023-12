Czarne chmury nad kopalniami. Ziszcza się najgorszy scenariusz dla górnictwa?

Egon 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W 1979r. Zatrudniłem się w kopalni Dymitrow w Bytomiu . Jako młody pracownik , ciekawy dołu oraz ludzi pracujących pod ziemią . W rejonie bardzo ciężkim , duża temperatura , zapylenie , wilgoć , na haszplu siedział stary górnik . Widział ,żem jest nowo przyjęty . Górnik ; ty do emerytury tu na tej grubie dorobisz , być może Twoi synowie zaczną prace na tej kopalni , ale na tej kopalni do końca nie będą pracować Twoje wnuki już nie będą górnikami .Twoje wnuki w szkołach będą się uczyć ,że na Śląsku wydobywano węgiel . Na Śląsku nie będzie kopalń . PS; to co się stało na Śląsku i nadal się dzieję, końcówka kopalń i wydobycia węgla . Dziesiątki lat upłynęły ; kogo ja w tamtym czasie spotkałem?????