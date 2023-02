EuCO ma do oddania miliony. Mówi, na czym chce zarabiać, by jak najszybciej spłacić dług

Gerwazy 20 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Najgorsze jest to, że nikt nie wyjdzie PROTESTOWAĆ. Ludzie wolą w internecie "walczyć". Bo lepiej jak powalczą inni, najlepiej kobiety albo Żydzi, masoni i cykliści. A karawana pisowa jedzie dalej. Bo jedyna partia świadomie skorumpowała wszystkich. Pamiętacie jak celebryci odpowiadali na pytanie, czy biorą 500+? "Dają to biorę, dlaczego nie, wszyscy biorą" Na korupcji społeczeństwa opiera się władza PiS. Ta ekipa nie odda władzy z własnej woli. Hitlerowski minister propagandy czyli J. Goebbels streścił sposób rywalizowania z innymi partiami w prosty sposób: „Jeśli zdobędziemy władzę, nie oddamy jej już nigdy, chyba że zostaniemy wyniesieni z naszych gabinetów jako trupy.“ Myślicie, że syn akowca kolaboranta uważa inaczej? Dlatego jest tylko jeden sposób: MASOWY POKOJOWY PROTEST, zanim będzie za późno. Czy nie widzicie, że realizowany jest scenariusz doprowadzenia społeczeństwa do całkowitej obojętności, kto rządzi, byle miska była pełna? TAK SAMO BYŁO PRZED ROZBIORAMI, gdy szlachcie wisiało, czy Polska będzie istniała, byle zachować przywileje. A potem tylu Polaków zginęło, żeby to odkręcić...Teraz wisi wam, kto rządzi, bo nie ma na kogo głosować, za chwilę będzie wam obojętne, CZY WKROCZYŁ PUTIN Z EKIPĄ, BYLE ZACHOWAĆ SOCJAL I ŻEBY "SOMSIAD" MIAŁ GORZEJ. I kto doprowadza społeczeństwo do takiego stanu, dzieląc je z premedytacją i korumpując? Jakiego kraju może znowu to być scenariusz? Ludzie, obudźcie się wreszcie...