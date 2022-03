Gdzie skorzystasz z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego?

EKUZ — jak wyrobić?

Wystarczy wypełnić wniosek i zanieść go oddziału, by otrzymać EKUZ od ręki . W przypadku wniosków elektronicznych wniosek o kartę EKUZ dostępny jest online i system automatycznie pobiera dane, dlatego cała procedura zajmuje dosłownie kilka minut.

Jeśli zastanawiasz się, jak wyrobić kartę EKUZ najszybciej , wybierz wizytę w oddziale. Karta wydawana jest od ręki, jednak musisz liczyć się z wygospodarowaniem czasu na odwiedzenie placówki. W przypadku wniosków elektronicznych możesz wygodnie złożyć wniosek w domu, a karta trafi na wskazany przez Ciebie adres. Jednak cały proces zajmie co najmniej kilka dni roboczych .

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego może trafić do każdego, kto objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce lub jest zgłoszony do NFZ przez członków rodziny.

Co daje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Koszty opieki ponosi NFZ, jednak zgodnie z zasadami, które funkcjonują w określonym państwie. W praktyce oznacza to, że nie można liczyć na zwrot pieniędzy za usługi, które są płatne za granicą , nawet jeżeli w Polsce podlegają one refundacji. Można korzystać z leczenia na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele określonego kraju.

EKUZ obejmuje ograniczony zakres leczenia . Każda osoba ma prawo jedynie do leczenia niezbędnego i nieplanowanego , które będzie realizowane w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. Warto pamiętać, że świadczenia nie obejmują najczęściej kosztów akcji ratunkowych oraz kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem.

Karta EKUZ — czas oczekiwania i data ważności

Na EKUZ czeka się do 5 dni roboczych, a w okresie od czerwca do września czas wydłuża się do 10 dni roboczych. Jeśli zależy Ci na szybkim załatwieniu sprawy i możesz zarezerwować czas na wizytę w oddziale NFZ, zdecyduj się na osobiste załatwienie sprawy. Wtedy dokument wydawany jest od ręki