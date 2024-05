Grupa PZU pokazała wyniki. Zysk w górę, ale jest problem z tymi ubezpieczeniami

Zobacz także: Polisa turystyczna. Na co zwrócić uwagę? "Ważny zakres ubezpieczenia i kwota"

Grupa zanotowała wzrost przychodów brutto z ubezpieczeń. Wynik sięgnął 787 mln zł (856 mln zł w I kw. 2023 r.), wynik z prowizji i opłat to 912 mln zł (909 mln zł rok wcześniej), a na działalności inwestycyjnej spółka zarobiła prawie 7,2 mld zł (w stosunku do 6,72 mld zł rok wcześniej). Zysk brutto spółki wyniósł 3,77 mld zł. Rok wcześniej było to blisko 3,42 mld zł.