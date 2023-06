Jak ubezpieczają się polskie firmy? Polisa jednym z zabezpieczeń na kryzys

Ochrona w postaci odpowiedniego ubezpieczenia może wesprzeć przedsiębiorstwo w trudnych, pełnych wyzwań czasach. Z badania firmy ubezpieczeniowej Wiener wynika, że obecnie aż 96% firm ma jakąkolwiek formę ubezpieczenia. Co druga z nich ma zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, jak i dodatkowe. Najczęściej posiadanym ubezpieczeniem jest OC związane z prowadzeniem działalności (ma je 82% firm). Między 60 a 69% MŚP ma ubezpieczenia chroniące wyposażenie i maszyny, budynki lub NNW dla pracowników. Ubezpieczenie chroniące sprzęt elektroniczny i OC zawodowe posiada 52%, a zabezpieczające rzeczy przyjęte do sprzedaży ma 4 na 10 firm. Środki obrotowe ubezpiecza 31% firm, a wartości pieniężne 28%.

"Zdarza się, że brak odpowiedniej polisy może doprowadzić do kłopotów finansowych firmy, a nawet jej upadku. Muszą o tym pamiętać szczególnie małe biznesy, bo to one są najmniej odporne na nieprzewidziane zdarzenia. Rolą ubezpieczycieli jest budowanie świadomości, by ubezpieczenia traktować jako podstawowy koszt prowadzenia biznesu. Taki krok zapewnia spokój i bezpieczeństwo, odciążając przedsiębiorców w obliczu codziennych, biznesowych wyzwań" - tłumaczy Adam Dwulecki, prezes Wiener.