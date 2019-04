Katedra Notre Dame nie była ubezpieczona? Darczyńcy przekażą zawrotną sumę na jej odbudowę

Katedra Notre Dame nie była ubezpieczona?

Do pożaru katedry Notre Dame w Paryżu doszło w poniedziałek . Wybuchł on kilka dni po rozpoczęciu zaplanowanych prac remontowych. Ogień doprowadził do zawalenia się iglicy oraz dachu budowli. Struktura oraz zachodnia fasada Notre Dame jednak ocalała.

Ten niemal dziewięciowiekowy zabytek, symbol Paryża oraz całej Francji nie był jednak ubezpieczony. Potwierdzają to na razie nieoficjalnie źródła rządowe - podaje Interia. Gdyby nawet katedra Notre Dame była ubezpieczona, "to wiele wskazuje na to, że odszkodowanie nie pokryłoby kwot koniecznych teraz do odbudowy. Frederic Durot z firmy ubezpieczeniowej Siaci Saint Honore wskazuje, że możliwe odszkodowanie w tym przypadku wynosiłoby około 200 mln euro. Tymczasem odbudowa może pochłonąć, według wstępnych szacunków, miliard euro. Albo nawet więcej." - czytamy na portalu.