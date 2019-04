Pożar Notre Dame. Premier Morawiecki: Jesteśmy gotowi pomóc

Polska jest gotowa pomóc Francji w odbudowie zabytkowej katedry Notre Dame, zapewnia o tym szef rządu. - Jesteśmy jak najbardziej gotowi pomóc w odbudowie katedry Notre Dame. Zwłaszcza – tak jak było to po tragicznym trzęsieniu ziemi we Włoszech – jesteśmy gotowi wysłać naszych konserwatorów zabytków. Czekamy na decyzję francuskich władz – stwierdził we wtorek, dzień po tragicznym pożarze, premier Mateusz Morawiecki.