Pożar Notre Dame. Odbudowa pochłonie setki milionów, część sfinansuje mąż Salmy Hayek

Katedra Notre Dame to jeden z najważniejszych zabytków w Europie, jest też jedną z najważniejszych światowych świątyń. W poniedziałek wieczorem doszło do koszmarnego w skutkach pożaru. Spłonęła zabytkowa wieża i połacie dachu katedry.

Paryska straż pożarna do 4 nad ranem we wtorek gasiła pożar katedry Notre Dame, który wybuchł w poniedziałek 15 kwietnia przed godz. 19. Najpewniej ogień pojawił się w efekcie nieprawidłowo prowadzonych prac renowacyjnych.

Miliarder pomoże w odbudowie

100 mln euro na odbudowę to piękny gest, jednak nietrudno o niego osobie, która jest jedną z najbogatszych we Francji. François-Henri Pinault to właściciel Groupe Artémis. W skład holdingu wchodzi m.in. jeden z najsłynniejszych domów aukcyjnych - Christie's. Do tego winnica Château Latour, francuski tygodnik "Le Point" czy klub piłkarski Stade Rennais F.C.