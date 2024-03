Nowy prezes PZU wybrany. Jest decyzja rady nadzorczej

Artur Olech od ponad 30 lat jest menedżerem związanym z branżą finansową i ubezpieczeniową. Nowy prezes PZU jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. "Ukończył także studia na Wirtschaftsuniversität Wien. Uczestniczył w licznych szkoleniach dla najwyższej kadry zarządzającej, w tym Harvard Business School, Kellogg School of Management oraz Chicago GSB Booth School of Business" - podano w komunikacie.

"W 2014 r. trafił do domeny publicznej i spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zarząd Grupy Poczta Polska zaprosił go do współpracy, by wykorzystując doświadczenie i wiedzę fachową, stworzył i poprowadził Ubezpieczenia Pocztowe" - podkreślono w komunikacie.