Oszczędzanie w czasach kryzysu? To może być jeden z najlepszych momentów

– Mówiąc o inflacji, musimy mieć świadomość, że to, co widzimy to jest przeszłość. Jeżeli dziś okazałoby się, że inflacja wynosi 20 proc., to ceny już o te 20 proc. wzrosły. Podejmując decyzję zakupową godzimy się z tym, że zapłacimy 20 proc. więcej – zwraca uwagę Marcin Żółtek.