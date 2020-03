Paweł Surówka nie jest już prezesem PZU. Zmiany również w PZU Życie

– Bardzo dziękuję Pawłowi Surówce, który jako prezes spółki był twórcą strategii "Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia”. Jej efektem są nie tylko rekordowe w giełdowej historii Grupy wyniki osiągnięte w zeszłym roku, ale i szereg innowacyjnych projektów. Wśród nich internetowa platforma mojePZU, która stała się najbardziej rozbudowanym systemem elektronicznej obsługi klienta na rynku ubezpieczeniowym i finansowo-zdrowotnym, inwestycyjny serwis inPZU i innowacyjna usługa PZU GO – mówi przewodniczący Rady Nadzorczej PZU Maciej Łopiński, cytowany w komunikacie spółki.

Informację o rezygnacji Surówki jako pierwszy podał "Puls Biznesu", powołując się na nieoficjalne źródła. Gazeta podała również, że ma go zastąpić Beata Kozłowska-Chyła, doktor habilitowana nauk prawnych, która w przeszłości zasiadała w radzie nadzorczej, a następnie w zarządzie PZU i PZU Życie.

Rezygnację z funkcji członka zarządu PZU Życie złożył natomiast Roman Pałac, do niedawna prezes tej spółki. - Bardzo dziękuję całemu zespołowi PZU za wielkie zaangażowanie i walkę o pozycję rynkową naszej Grupy. To dzięki każdemu z was nasza Grupa osiągnęła jedne z najlepszych na świecie wyników finansowych, stała się liderem pod względem jakości obsługi klienta i wzrostu w biznesie zdrowotnym, w którym kilka lat temu nikt nie dawał nam szans – mówił, cytowany w komunikacie.