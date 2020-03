PZU bije rekordy. Ze składek zebrał 24 mld zł i zarobił 3,3 mld zł

Zarząd PZU odkrył karty. Podsumował wyniki za 2019 rok i okazuje się, że był to bardzo dobry czas dla ubezpieczyciela. Może się pochwalić wzrostem składek z 23,47 mld zł do 24,2 mld zł i wyższym zyskiem o 82 mln zł. Na czysto spółka zarobiła 3 mld 295 mln zł.

- Rekordowy w giełdowej historii grupy PZU zysk netto, przypis składki i zwrot na kapitale w wysokości 21,2 proc, prawie dwukrotnie przekraczającej średnią europejską dla firm ubezpieczeniowych, to efekt nie tylko skutecznego zarządzania i optymalizacji kosztów. Siłą Grupy PZU jest także coraz szersza i coraz lepiej dopasowana do potrzeb klientów oferta oraz coraz wyższa jakość usług, oferowanych poprzez rosnącą sieć tradycyjnych placówek i w kanałach elektronicznych - komentuje wyniki prezes PZU Paweł Surówka.

Rekordowy wynik za 2019 rok udało się osiągnąć m.in. dzięki bardzo dobrej końcówce roku. W samym czwartym kwartale zysk sięgnął 935 mln zł. Zwrot na kapitale wyniósł 23,7 proc., a wzrost składki z indywidualnych ubezpieczeń na życie sięgnął 37 proc. W przypadku sprzedaży ubezpieczeń pozakomunikacyjnych był to również wysoki wynik - na poziomie 30 proc.

PZU zwraca uwagę na trudną sytuację na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Dla utrzymania dobrych wyników ubezpieczyciel był zmuszony do - jak sam wskazuje - "lepszego zarządzania modelami cenowymi i dystrybucyjnymi, pozwalającymi pozyskiwać i utrzymywać klientów o pożądanym przez nas profilu szkodowości".

- Z drugiej strony, wsparciem tego procesu były dalsze prace związane z optymalizacją procesów kosztowych. 2019 rok był kolejnym z rzędu rokiem, w którym współczynnik kosztów administracyjnych pozostawał na niskim poziomie 6,8 proc. Szczególnie korzystne były tu wdrożenia w obszarze cyfryzacji, skutkujące automatyzacją obsługi klienta i redukcją kosztów back office - wskazuje dyrektor finansowy Tomasz Kulik. Polegało to m.in. na wykorzystaniu robotyki w likwidacji szkód.

Rok 2019 to również czas dynamicznego rozwoju w obszarze bancassurance i assurbanking, którego efektem są nowe produkty, usługi i rosnące wyniki. Wartość składki pozyskanej we współpracy z należącymi do grupy PZU bankami wyniosła na koniec 2019 rok blisko 890 mln zł, a więc ponad dwa i pół razy więcej niż rok wcześniej, osiągając poziom bliski prognozowanemu dopiero na 2020 rok.