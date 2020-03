PZU nie widzi na razie istotnego wpływu sytuacji na GPW na portfel inwestycyjny

"Portfel inwestycyjny to obszar, w którym jak na razie jesteśmy najlepiej przygotowani. Nasza ekipa inwestycyjna włożyła bardzo duży wysiłek w to, by zmniejszyć ryzyko rynkowe i zredukować ekspozycje na akcje oraz ograniczyć wolatylność tego portfela. Aktualne gwałtowne spadki na akcjach jak na razie nie odbiły się znacząco na naszym portfelu inwestycyjnym i spodziewanym zwrocie na tym portfelu" - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej.