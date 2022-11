Polacy u prywatnych lekarzy zostawiają miliardy. Grozi nam kryzys. Oto dlaczego

Well 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Erdogan wiele rzeczy złych zrobił, ale jedna mu wyszła całkiem nieźle. Mianowicie zabronił po prostu lekarzom pracy w sektorze prywatnym. I nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki skończyły się kolejki do specjalistów, a na rezonans można umówić się z dnia na dzień. Do specjalistów zresztą też. No w końcu skoro lekarzy kształcimy z pieniędzy podatników, sprzet medyczny i szpitale też z pieniędzy podatników, praktyki lekarskie to samo_wszycy ludzie pracujący co miesiąc płacą na to potężne skladki_to chyba mamy prawo wymagać, żeby nie czekać. U nas tylko jest o tyle trudniej, że lekarze mają w kieszeni potężnego straszaka _jak nie będzie jak chcemy to uciekniemy np.do Niemiec. Erdogan ma tu większe możliwości bo Turcja nie jest w Unii a poza tym może lekarzom po prostu uniemożliwić wyjazd. W każdym razie ja pracuje i płace co miesiąc wszystkie daniny. A jak mi zdrowie wysiada a wysiada bo najmłodsza już niejestem_to i tak za wszystko place, bo raz że musiałabym nie pracować żeby mieć czas na wysiadywanie w państwowych placówkach {o terminach do specjalistów nie wspominam) , a poza tym zależy mi na skuteczności bo przecież muszę wrócić do pracy _a dobry lekarz, który w razie czego położy na "swój" oddział _przyjmuje tylko prywatnie.