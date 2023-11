Ponad dwa miliony Włochów dało się oszukać. Kierowcy na celowniku

Chcą oszczędzić i tracą

Królują fałszywe e-maile

Jednym z najczęściej wykorzystywanych kanałów do oszukiwania klientów w zakresie kupna OC jest internet. W 42 proc. przypadków oszustwo rozpoczęło się od fałszywego e-maila odsyłającego do oszukańczych stron. W niemal co czwartym przypadku było to z natomiast fałszywe call center. Oszuści naciągają tak kierowców coraz częściej - w ten sposób dało się nabrać 23 proc. kierowców, podczas gdy jeszcze rok wcześniej ten odsetek wynosił 11,1 proc.