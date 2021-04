Ponad połowa Polaków nie chce, żeby pojazd po szkodzie całkowitej wracał ponownie do obiegu

fachowiec bla... 33 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

powiem jak to wyglada.....jezeli auto jest warte 20 000 zl i mialo stluczke przodu gdzie jest duzo elementow ubezpieczalnia wycenia naprawe na 16 000 i akceptuje ze to szkoda calkowita....ale jak nowsze auto (ten sam model) wartosci np.80 000 zl i naprawa wyniesie tez 16000 zl to juz szkody calkowitej nie ma...tak to wyglada....a auto mozna naprawic rownie dobrze i bezpiecznie za 16000 zl i za 8000 zl...dlugo by mozna tylko kto to zrozumi ? tylko prawdziwy fachowiec a nie przecietny Kowalski a nie daj boze jakis redaktor ktory nie ma zielonego pojecia o samocodach i ich naprawie....