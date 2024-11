Setki miliony złotych odszkodowań. Największy ubezpieczyciel w Polsce pokazuje dane

Odszkodowania wpłyną na wyniki spółki?

Pytany o to, czy tak duża kwota odszkodowań związanych z powodzią wpłynie na wyniki Grupu PZU, Olech odpowiedział, że nie ma ona "takiego bardzo istotnego" wpływu na stabilność finansową spółki.

Dodał, że powódź, jaka miała miejsce we wrześniu w południowo-zachodniej Polsce to dobry moment, żeby rozważyć lepsze przygotowanie się do takich sytuacji w przyszłości. Wymienił, że chodzi o budowę infrastruktury hydrologicznej, która zabezpiecza przed powodzią. Zadeklarował, że PZU może uczestniczyć w takich inwestycjach w ramach współfinansowania dłużnego.