Ubezpieczenia OC odjechały inflacji. Nadchodzi czas bolesnych podwyżek

To nie był najlepszy początek roku dla branży ubezpieczeniowej, której we znaki daje się inflacja. W pierwszym kwartale tego roku Polacy wydali na polisy 18,1 mld zł, czyli o 3 proc. więcej niż rok wcześniej — wynika z najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wynik techniczny (który w uproszczeniu pokazuje, ile branża zarabia na działalności ubezpieczeniowej) skurczył się o 12 proc. do 1,1 mld zł, a zysk — o 32 proc. do 771 mln zł. To efekt dynamicznie rosnących odszkodowań i nieprzystających do realiów makroekonomicznych cen polis, co zwiastuje podwyżki.