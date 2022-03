Ubezpieczenie podróżne w dobie koronawirusa

Rodzaje ubezpieczeń podróżnych

Ubezpieczenie turystyczne zawierane jest między klientem a konkretną firmą ubezpieczeniową. Wówczas w razie wystąpienia zdarzeń przewidzianych w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) ubezpieczyciel pokrywa poniesione koszty do ustalonej uprzednio sumy. W ofercie firm ubezpieczeniowych znajduje się kilka polis turystycznych składających się z elementów gwarantujących ochronę w różnym w zakresie.

Koszty leczenia za granicą

Ubezpieczenie kosztów leczenia polega na pokryciu wydatków związanych z nagłym zachorowaniem lub na skutek wypadku za granicą. Będą to m.in.: wizyty lekarskie,

badania, zabiegi i zlecone operacje,

zakup lekarstw i środków opatrunkowych,

zakup lub naprawa okularów/protez,

leczenie stomatologiczne,

hospitalizacja,

ratownictwo.

Wybierając polisę, warto zwrócić uwagę na to, czy w jej zakres wchodzą koszty leczenia poniesione w związku z zachorowaniem na COVID-19. Obecnie jednak większość ubezpieczycieli w rozszerzonych polisach oferuje tego typu wariant.

Przykładowo TU Europa pokrywa zarówno koszty leczenia, zakwaterowania, wyżywienia, jak i transportu powrotnego do Polski w razie obowiązkowej kwarantanny lub izolacji związanej z COVID-19. Warto wiedzieć, że wydatki te są ograniczone i wynoszą 9 tys. zł łącznie. Jeżeli więc koszty kwarantanny lub izolacji wyniosą więcej, turysta będzie musiał opłacić je z własnej kieszeni.

Assistance

Assistance to natomiast 24-godzinna pomoc oferowana przez firmę ubezpieczeniową w nagłych wypadkach podczas podróży. W zależności od wybranego wariantu polisa może mieć formą podstawową lub rozszerzoną. Zazwyczaj obejmuje ona pomoc w sytuacji: kradzieży lub utraty dokumentów,

zagubionego lub skradzionego bagażu,

konieczności uzyskania pomocy prawnej lub pomocy tłumacza,

konieczności zorganizowania i pokrycia kosztów podróży osobie towarzyszącej,

konieczności pokrycia kosztów transportu, wyżywienia i zakwaterowania w przypadku zachorowania na COVID-19 w podróży,

dostarczenia leków.

Pracownicy firmy ubezpieczeniowej w ramach Assistance udzielają także informacji o najbliżej znajdujących się ośrodkach leczenia lub innych miejscach, w których turysta chciałby uzyskać pomoc adekwatną do jego potrzeb i zaistniałej sytuacji.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

W ramach ubezpieczenia OC ubezpieczyciel pokrywa koszty szkód oraz leczenia osób trzecich, które ucierpią w wyniku działania klienta, np. nieumyślnego spowodowania wypadku w trakcie zagranicznej podróży.

Ubezpieczenie od NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków polega na wypłaceniu świadczenia przez ubezpieczyciela w momencie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub w sytuacji śmierci podczas podróży za granicą.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Koszty rezygnacji z podróży to kluczowa kwestia, której zakres zawsze należy sprawdzić w OWU konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. W dobie pandemii niewielu ubezpieczycieli oferuje możliwość uzyskania odszkodowania z tytułu rezygnacji z wyjazdu w przypadku zachorowania na COVID-19.

Za dodatkową opłatą ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży w związku z koronawirusem można wykupić w TU Europa. Wówczas kwota ubezpieczenia ustalana jest na podstawie wydatków związanych z podróżą. Aby uzyskać refundację kosztów wycieczki, osoba, która przed rozpoczęciem podróży zachoruje na COVID-19 musi okazać pozytywny wynik testu oraz zaświadczenie lekarskie. Ponadto do czasu wyjazdu choroba nie może rokować wyzdrowienia.

Osoba, której wyjazd został odwołany z powodu uzyskania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa, może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na m.in. wynajem samochodu, koszt biletów lotniczych i noclegu, koszty umowy zawartej z biurem podróży, wynajem jachtu, koszt biletów na konferencje itp.

Ubezpieczenie to działa także w czasie podróży, co oznacza, że jeżeli turysta zachoruje na COVID-19 będąc za granicą i w związku z tym zostanie objęty obowiązkową izolacją, którą będzie musiał odbyć np. w szpitalu, ubezpieczyciel zwróci mu środki poniesione na rezerwację noclegu, z którego nie mógł skorzystać z powodu obowiązkowej izolacji.

Koszty rezygnacji z podróży w ramach ochrony w zakresie COVID-19 oferuje również towarzystwo Uniqa, jednak w tym przypadku powodem rezygnacji musi być nagłe zachorowanie. Definiowane jest ono jako niespodziewany stan choroby zagrażający życiu lub zdrowiu ubezpieczonego, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej. W związku z tym samo otrzymanie pozytywnego wyniku testu i konieczność odbycia izolacji nie jest powodem do likwidacji szkody.

Warto też wiedzieć, że towarzystwa ubezpieczeniowe zastrzegają sobie terminy wykupienia tego typu polisy. Jeżeli w dniu zakupu podróży do jej rozpoczęcia jest więcej niż 30 dni, wtedy klient ma 3 dni na zakup ubezpieczenia. Jeżeli do podróży jest mniej niż 30 dni, wtedy klient musi kupić ubezpieczenie w dniu zawarcia umowy podróży.

Dodatkowy zakres ochrony

W ofercie ubezpieczycieli znajdziemy również możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, m.in. o ubezpieczenie bagażu w przypadku zniszczenia, zgubienia czy jego kradzieży. Oprócz tego możemy dodatkowo ubezpieczyć sprzęt sportowy i elektroniczny.

Z kolei osoby, które podczas pobytu za granicą planują uprawiać sporty ekstremalnego ryzyka, powinny wykupić specjalną polisę, które pokryje ewentualne leczenie, pobyt w szpitalu, koszty akcji poszukiwawczej oraz koszty ratownictwa.

Jakie są koszty kwarantanny i leczenia za granicą?

Wielu turystów wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wysokie mogą być koszty leczenia za granicą. Jeżeli chodzi o kwarantannę i izolację, każdy kraj nakłada inne wymogi. W jednym państwie osoby po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu będą mogły odbyć obowiązkową izolację w wynajętym apartamencie, domu lub w hotelu. Z kolei w innych krajach koniecznością może okazać się odbycie izolacji w specjalnym szpitalu.

Przykładowo we Włoszech za jeden dzień hospitalizacji zapłacimy ok. 2900 zł. W Hiszpanii 2700 zł, w Grecji 2300 zł, a w Chorwacji 1100 zł. Pozostałe koszty zależne będą od wymaganych usług medycznych. Doba pacjenta z COVID-19 w Polsce na oddziale intensywnej terapii kosztuje ok. 5 tys. zł dziennie. Koszty leczenia rosną, jeżeli stan pacjenta się pogarsza. Ostatecznie całkowite wydatki na odbycie kwarantanny lub izolacji za granicą mogą wynieść od kilku do aż kilkunastu tysięcy złotych.

Wobec tego eksperci zalecają, aby przed planowaną podróżą wykupić ubezpieczenie turystyczne. Na terenie Unii Europejskiej suma ubezpieczenia powinna wynosić ok. 200 000 zł, poza UE natomiast ok. 500-700 tys. zł. Koszt takiego ubezpieczenia w zależności od firmy wahać będzie się od 5 zł do 30 zł dziennie, co przy całkowitych wydatkach, jakie możemy być zmuszeni ponieść na usługi medyczne za granicą, okazuje się niewielki.

Jak działa ubezpieczenie podróżne?

Sposób wypłacania środków przez firmy ubezpieczeniowe zależny jest od konkretnego towarzystwa. W większości przypadków ubezpieczyciel nakazuje zbieranie dokumentacji medycznej, oryginalnych rachunków oraz faktur za leczenie, na podstawie których następnie dokonywany jest zwrot kosztów. Oznacza to więc, że turysta musi pokryć wszystkie koszty we własnym zakresie, a dopiero później może on ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

Część firm kontaktuje się również z daną placówką bezpośrednio i rozlicza się z nią we własnym zakresie. Wówczas wystarczy, że turysta poinformuje towarzystwo o zaistniałej sytuacji, a sam nie będzie musiał ponosić z tego tytułu żadnych kosztów.

Wszelkie informacje na temat całego procesu zgłaszania i likwidowania szkody znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia konkretnej firmy.

Ubezpieczenie turystyczne a karta EKUZ

Osoby, które wyjeżdżają do krajów będących w Unii Europejskiej oprócz ubezpieczenia podróżnego mogą dodatkowo wyrobić kartę EKUZ. Na jej podstawie obywatelom UE przysługuje ochrona w zakresie określonych świadczeń zdrowotnych, jednak udzielane są one wyłącznie w niektórych placówkach. Ponadto EKUZ nie obejmuje kosztów transportu, ratownictwa, NNW czy odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie podróżne a konflikt zbrojny

W obliczu wojny w Ukrainie wiele osób zastanawia się również, jak w takim przypadku funkcjonuje ubezpieczenie turystyczne. Standardowy wariant ubezpieczenia podróżnego zazwyczaj nie obejmuje odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku aktów terroru lub działań wojennych. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie przewidzieć niebezpieczeństwo. Co w takiej sytuacji?

Ubezpieczenie nie zadziała, jeżeli szkoda zostanie wyrządzona na skutek działań wojennych, stanu wojennego, zamieszek, zamachów stanu czy innych konfliktów zbrojnych. Ponadto polisa nie zadziała w momencie, gdy na stronie MSZ w dniu wyjazdu podróż do konkretnego kraju nie jest zalecana.

Oznacza to, że jeśli osoba ubezpieczona zachorowała lub uległa wypadkowi w wyniku zdarzeń niezwiązanych z konfliktem zbrojnym, może skorzystać z ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku nie będzie to możliwe.

