Upadek mostu w Baltimore. Ubezpieczyciel spodziewa się "największych strat morskich w historii"

Zniszczenie mostu w Baltimore doprowadzi najpewniej do wielomiliardowych strat ubezpieczeniowych - powiedział cytowany przez Reutersa John Neal, dyrektor generalny Lloyd's London, która pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczeniowych.

Właśnie stamtąd płynął kontenerowiec Dali (pod banderą Singapuru), który uderzył w filar mostu . Dodajmy, że statek nadał sygnał mayday, dzięki czemu ograniczył ofiary śmiertelne do sześciu robotników , którzy naprawiali nawierzchnię infrastruktury.

Katastrofa w Baltimore oznacza wielkie problemy dla rynku moto

Blokada portu Baltimore to problem szczególnie dla rynku motoryzacyjnego. Jest on jednym z kluczowych w USA pod względem transportu samochodów, jak podaje agencja Reutera, powołując się na dane Maryland Port Administration. Większość, a konkretnie trzy czwarte obsługiwanych tam pojazdów, pochodzi z importu .

"Tylko w 2022 roku przetransportowano ponad 750 tys. aut (amerykański Car nad Driver szacuje ruch na niemal 850 tys. pojazdów w 2023 r.). Co więcej, import samochodów oraz podzespołów do budowy aut to aż 42 proc. całego importu prowadzonego w 2023 r. przez port w Baltimore" - pisze serwis moto.pl.