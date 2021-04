Ważna decyzja ws. OC. Masz samochód? Lepiej to wiedzieć

Aaa 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Od kiedy auto robi komuś krzywdę i musi mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej? To nie na pojazd powinno być ubezpieczenie a na obywatela. To ludzie powodują szkody i to nie tylko prowadząc pojazdy mechaniczne. Poza tym jakim prawem pobierane jest ubezpieczenie od auta jak się ma np kilka aut i jest się jedynym kierowca to wszystkimi naraz nie da się jeździć więc do czego te ubezpieczenie? Do trzepania kasy?