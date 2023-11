Z PZU do banku centralnego? Nieoficjalnie: Beata Kozłowska-Chyła trafić ma do zarządu NBP

YODA 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Czyli to co kiedyś było polskim bankiem centralnym, Kaczyński i jego szemrana ferajna przerobili na przechowalnię dla swoich by czasami im się nie stała krzywda po utracie dotychczasowych koryt. Oj Glapiński coś mi się wydaje, że to już jest przegięcie i do twoich poprzednich "zasług" od czasów PC, poprzez pis, twój haremik w banku, dojdzie jeszcze zrobienie z NBP przechowalni dla upadłych pisowców. Razem uzbiera się tego na ładnych parę lat w Sztumie czy Rawiczu.