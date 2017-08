To jedyny związek, który łączy polskie miasta. Co mają z tego ich mieszkańcy?

Fot. Radek Kołakowski/wikimedia (CC0 1.0)

Do tej organizacji należy już ponad 300 polskich miast. Dzięki skupionym wokół niego specjalistami liderom samorządowym udało się pozyskać miliony złotych dla mieszkańców. Takimi sukcesami może pochwalić się Związek Miast Polskich - największa w kraju organizacja, która dba interesy Polaków.

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja miast o tradycji sięgającej 1917 roku. Reprezentuje interesy dużych i małych miast, wspiera samorządność lokalną i decentralizację.

Związek swoje zadania realizuje poprzez lobbing legislacyjny, tworzenie platform wymiany wiedzy i doświadczeń, promocję miast i współpracę zagraniczną.

- Jesteśmy partnerem dla rządu i parlamentu w sprawach, które dotyczą lokalnych wspólnot mieszkańców. Związek jest również organizacją na forum, której liderzy z miast różnej wielkości, reprezentujący różne opcje polityczne, dzielą się doświadczeniami na temat codziennego zarządzania - mówi Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP i prezydent Gliwic.

Największe sukcesy związku?

Organizacja od lat walczy o zwiększenie kwot przekazywanych samorządom na oświatę z budżetu państwa. W 2000 roku z inicjatywy Związku, który zebrał dane z 1500 miast i gmin - dzięki czemu odkrył błąd ministra edukacji - udało się dokonać korekty subwencji na oświatę – samorządy zyskały łącznie prawie 2 mld zł (każdego roku). Miało to i wciąż ma realny wpływ na budżety poszczególnych miast.

Związek wywalczył również nowe ustawy, istotne dla funkcjonowania miast. Przygotował m.in projekt ustawy o rewitalizacji na podstawie, którego sejm przyjął regulacje dotyczące odnowy miast. W całej Polsce, dzięki tym przepisom, udało się wyremontować tysiące kamienic.

Urzędnicy od prostych spraw

Związek wspiera również partycypację obywatelską. Rozpowszechnia idee współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz konsultacji społecznych. Efektem tych działań są np. coraz popularniejsze budżety obywatelskie. Dzięki ZMP przywrócono także dofinansowanie społecznego budownictwa czynszowego w 2015 roku.

- My jesteśmy od załatwiania prostych spraw dla ludzi. Mieszkańcy uciekają od polityki. Nie chcą jej w samorządzie. Burmistrz to jest po prostu lekarz pierwszego kontaktu. Do nas przychodzi się ze wszystkim. A jak jest to trudny problem, nie nasze zadanie burmistrz kieruje do specjalisty - mówi Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina.

Związek liczy straty po powodzi

Po powodzi w 1997 roku, która dotknęła około 300 miast i gmin z Polski południowej i zachodniej, Związek przeprowadził akcję szacowania strat, jakie miasta poniosły wskutek zniszczeń. Ten szacunek był podstawą rozdysponowania wielomiliardowych środków, jakie w następnych latach rząd przeznaczył na odbudowę zniszczonych obiektów.

Miasta, solidaryzując się z poszkodowanymi, pomagały im bezpośrednio, a także za pośrednictwem Związku – wpłacając na konto powodziowe dla miast dotkniętych powodzią.

- Jedną z cech samorządu jest solidarność. Samorządowcy mają za zadanie zarządzać całymi społecznościami miejskimi, ale wśród nich są często Ci bardziej potrzebujący – podkreśla Marcin Pluta, burmistrz Brzezin.

Czym jeszcze zajmuje się Związek Miast Polskich i jaki zmienia Polskę lokalną - zapraszamy do obejrzenia materiału wideo.

Partnerem artykułu jest Związek Miast Polskich