Baszar al-Assad umieścił swoją podobiznę na nowym banknocie

Nowy banknot z twarzą prezydenta Syrii Baszara al-Assada ma nominał 2000 funtów. Trafił do obiegu w Damaszku i prowincjach pozostających pod kontrolą syryjskiej armii.

Chociaż Baszar al-Assad sprawuje urząd prezydenta Syrii od 17 lat, jego podobizna dopiero teraz, pierwszy raz od objęcia urzędu, została wydrukowana na banknocie.

Jak tłumaczył szef Banku Centralnego Syrii Duraid Durgham, projekt ustawy był gotowy wiele lat temu, ale decyzja o wprowadzeniu nowego banknotu do obiegu została opóźniona "ze względu na okoliczności wojny i wahań kursów walut" - wyjaśniał cytowany przez Al-Jazeerę.

Powodem wprowadzania nowego wzoru 2000 funtowego pieniądza miało być zużycie dotychczasowych banknotów - dodał Durgham.

Przez znaczną część społeczeństwa al-Assad uważany jest za dyktatora. Jego reżim odpowiedzialny jest za szeroko zakrojone prześladowania cywilów, mordy polityczne i łamanie praw człowieka, co doprowadziło do masowej emigracji z kraju wielu obywateli. Sam al-Assad nazywany bywa "rzeźnikiem z Damaszku" i oskarżany o zbrodnie wojenne.

Assad appears on Syrian banknote for first time https://t.co/hMcsAqUl1m pic.twitter.com/ie6Njsvezx